Feyenoord vs Porto se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es empate para ambos equipos.
Feyenoord vs Porto: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Feyenoord 2-2 Porto es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Feyenoord 2-2 Porto.
Feyenoord vs Porto: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Feyenoord vs Porto, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Feyenoord
- Portero: Tjark Ernst
- Defensas: Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol y Javi López
- Mediocampistas: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Oussama Targhalline
- Delanteros: Anis Hadj Moussa, Ignacio Ferri y Luciano Valente
Porto
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior y Zaidu Sanusi
- Mediocampistas: Victor Froholdt, Pablo Rosario y Gabri Veiga
- Delanteros: Pepê, Samu Aghehowa y Borja Sainz
Hora y canal del partido: Feyenoord vs Porto en la Champions League
Feyenoord vs Porto chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Feyenoord vs Porto
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadion Feijenoord
- Transmisión: Fox One o HBO Max