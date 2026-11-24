Feyenoord vs Porto se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es empate para ambos equipos.

Feyenoord vs Porto: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Feyenoord 2-2 Porto es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Feyenoord 2-2 Porto.

Feyenoord vs Porto: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Feyenoord vs Porto, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Feyenoord

Portero: Tjark Ernst

Defensas: Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol y Javi López

Mediocampistas: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Oussama Targhalline

Delanteros: Anis Hadj Moussa, Ignacio Ferri y Luciano Valente

Porto

Portero: Diogo Costa

Defensas: Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior y Zaidu Sanusi

Mediocampistas: Victor Froholdt, Pablo Rosario y Gabri Veiga

Delanteros: Pepê, Samu Aghehowa y Borja Sainz

Hora y canal del partido: Feyenoord vs Porto en la Champions League

Feyenoord vs Porto chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.