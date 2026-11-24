Galatasaray vs Aston Villa se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.
Galatasaray vs Aston Villa: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Galatasaray 2-0 Aston Villa es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Galatasaray 2-0 Aston Villa.
Galatasaray vs Aston Villa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs Aston Villa, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Galatasaray
- Portero: Uğurcan Çakır
- Defensas: Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Ismail Jakobs y Eren Elmalı
- Mediocampistas: Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov y Rafael Leão
- Delantero: Barış Alper Yılmaz
Aston Villa
- Portero: Zion Suzuki
- Defensas: Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres e Ian Maatsen
- Mediocampistas: Boubacar Kamara, Leon Goretzka, Alysson, John McGinn y Johan Manzambi
- Delantero: Nicolas Jackson
Hora y canal del partido: Galatasaray vs Aston Villa en la Champions League
Galatasaray vs Aston Villa chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs Aston Villa
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RAMS Global Stadyumu
- Transmisión: Fox One o HBO Max