Galatasaray vs Aston Villa se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo local.

Galatasaray vs Aston Villa: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Galatasaray 2-0 Aston Villa es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Galatasaray 2-0 Aston Villa.

Galatasaray vs Aston Villa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs Aston Villa, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Galatasaray

Portero: Uğurcan Çakır

Defensas: Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Ismail Jakobs y Eren Elmalı

Mediocampistas: Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov y Rafael Leão

Delantero: Barış Alper Yılmaz

Aston Villa

Portero: Zion Suzuki

Defensas: Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres e Ian Maatsen

Mediocampistas: Boubacar Kamara, Leon Goretzka, Alysson, John McGinn y Johan Manzambi

Delantero: Nicolas Jackson

Hora y canal del partido: Galatasaray vs Aston Villa en la Champions League

Galatasaray vs Aston Villa chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.