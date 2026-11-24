Como vs AEK se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Como vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Como 3-1 AEK es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Como 3-1 AEK.

Como vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs AEK, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Como

Portero: Jean Butez

Defensas: Yan Couto, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf y Álex Valle

Mediocampistas: Máximo Perrone, Lucas Da Cunha y Nico Paz

Delanteros: Martin Baturina, Tasos Douvikas y Moise Kean

AEK

Portero: Alberto Brignoli

Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios

Mediocampistas: Milán Vitális, Răzvan Marin, Lovro Majer y Aboubakary Koita

Delanteros: Luka Jović y Barnabás Varga

Hora y canal del partido: Como vs AEK en la Champions League

Como vs AEK chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.