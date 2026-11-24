Como vs AEK se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Como vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Como 3-1 AEK es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Como 3-1 AEK.
Como vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs AEK, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Como
- Portero: Jean Butez
- Defensas: Yan Couto, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf y Álex Valle
- Mediocampistas: Máximo Perrone, Lucas Da Cunha y Nico Paz
- Delanteros: Martin Baturina, Tasos Douvikas y Moise Kean
AEK
- Portero: Alberto Brignoli
- Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios
- Mediocampistas: Milán Vitális, Răzvan Marin, Lovro Majer y Aboubakary Koita
- Delanteros: Luka Jović y Barnabás Varga
Hora y canal del partido: Como vs AEK en la Champions League
Como vs AEK chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Como vs AEK
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: Fox One o HBO Max