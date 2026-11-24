Leipzig vs Lens se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Leipzig vs Lens: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Leipzig 1-1 Lens es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Leipzig 1-1 Lens.
Leipzig vs Lens: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs Lens, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Leipzig
- Portero: Maarten Vandevoordt
- Defensas: Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán y David Raum
- Mediocampistas: Brajan Gruda, Neil El Aynaoui y Ezechiel Banzuzi
- Delanteros: Christopher Nkunku, Rômulo Cardoso y Antonio Nusa
Lens
- Portero: Robin Risser
- Defensas: Ruben Aguilar, Samson Baidoo y Jean-Clair Todibo
- Mediocampistas: Saud Abdulhamid, Amadou Haidara, Michaël Cuisance y Matthieu Udol
- Mediapuntas: Florian Thauvin y Florian Sotoca
- Delantero: Franjo Ivanović
Hora y canal del partido: Leipzig vs Lens en la Champions League
Leipzig vs Lens chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Leipzig vs Lens
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max