Leipzig vs Lens se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Leipzig vs Lens: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Leipzig 1-1 Lens es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Leipzig 1-1 Lens.

Leipzig vs Lens: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs Lens, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Leipzig

Portero: Maarten Vandevoordt

Defensas: Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán y David Raum

Mediocampistas: Brajan Gruda, Neil El Aynaoui y Ezechiel Banzuzi

Delanteros: Christopher Nkunku, Rômulo Cardoso y Antonio Nusa

Lens

Portero: Robin Risser

Robin Risser Defensas: Ruben Aguilar, Samson Baidoo y Jean-Clair Todibo

Ruben Aguilar, Samson Baidoo y Jean-Clair Todibo Mediocampistas: Saud Abdulhamid, Amadou Haidara, Michaël Cuisance y Matthieu Udol

Saud Abdulhamid, Amadou Haidara, Michaël Cuisance y Matthieu Udol Mediapuntas: Florian Thauvin y Florian Sotoca

Florian Thauvin y Florian Sotoca Delantero: Franjo Ivanović

Hora y canal del partido: Leipzig vs Lens en la Champions League

Leipzig vs Lens chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.