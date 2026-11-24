Arsenal vs Borussia Dortmund se miden en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 24 de noviembre de 2026.

Arsenal vs Borussia Dortmund: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Arsenal 2-0 Borussia Dortmund es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

Arsenal vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Borussia Dortmund, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: White, Konsa, Gabriel e Hincapié

Mediocampistas: Rice, Zubimendi, Madueke, Mikel Merino y Eze

Delantero: Gyökeres

Arsenal marcha en buena forma en la Champions League (Gregorio Borgia / AP Photo/Gregorio Borgia)

Borussia Dortmund

Portero: Kobel

Defensas: Bensebaini, Anton y Schlotterbeck

Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Nmecha y Svensson

Dealnteros: Bellingham; Guirassy y Fábio Silva

Hora y canal del partido: Arsenal vs Borussia Dortmund en La Champions League

Arsenal vs Borussia Dortmund se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.