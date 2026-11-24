Arsenal vs Borussia Dortmund se miden en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el martes 24 de noviembre de 2026.
Arsenal vs Borussia Dortmund: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Arsenal 2-0 Borussia Dortmund es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Arsenal 2-0 Borussia Dortmund
Arsenal vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Arsenal vs Borussia Dortmund, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
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Arsenal vs Borussia Dortmund: A qué hora y dónde ver el partido de la Champions League
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: White, Konsa, Gabriel e Hincapié
- Mediocampistas: Rice, Zubimendi, Madueke, Mikel Merino y Eze
- Delantero: Gyökeres
Borussia Dortmund
- Portero: Kobel
- Defensas: Bensebaini, Anton y Schlotterbeck
- Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Nmecha y Svensson
- Dealnteros: Bellingham; Guirassy y Fábio Silva
Hora y canal del partido: Arsenal vs Borussia Dortmund en La Champions League
Arsenal vs Borussia Dortmund se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Arsenal vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: FOX One