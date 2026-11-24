Slovan Bratislava vs Real Betis se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Slovan Bratislava vs Real Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Slovan Bratislava 1-2 Real Betis es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Slovan Bratislava 1-2 Real Betis.
Slovan Bratislava vs Real Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Slovan Bratislava vs Real Betis, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Slovan Bratislava
- Portero: Aleksandar Popović
- Defensas: César Blackman, Svetozar Marković, Kevin Wimmer y Samuel Kozlovský
- Mediocampistas: Cristian Martínez, Peter Pokorný y Alen Mustafić
- Delanteros: Tigran Barseghyan, Andraž Šporar y Nino Marcelli
Real Betis
- Portero: Álvaro Valles
- Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García
- Mediocampistas: Marc Roca, Pablo Fornals y Isco
- Delanteros: Antony, Troy Parrott y Abde Ezzalzouli
Hora y canal del partido: Slovan Bratislava vs Real Betis en la Champions League
Slovan Bratislava vs Real Betis chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Slovan Bratislava vs Real Betis
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Tehelné
- Transmisión: Fox One o HBO Max