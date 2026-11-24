Slovan Bratislava vs Real Betis se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Slovan Bratislava vs Real Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Slovan Bratislava 1-2 Real Betis es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Slovan Bratislava 1-2 Real Betis.

Slovan Bratislava vs Real Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slovan Bratislava vs Real Betis, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Slovan Bratislava

Portero: Aleksandar Popović

Defensas: César Blackman, Svetozar Marković, Kevin Wimmer y Samuel Kozlovský

Mediocampistas: Cristian Martínez, Peter Pokorný y Alen Mustafić

Delanteros: Tigran Barseghyan, Andraž Šporar y Nino Marcelli

Real Betis

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García

Mediocampistas: Marc Roca, Pablo Fornals y Isco

Delanteros: Antony, Troy Parrott y Abde Ezzalzouli

Hora y canal del partido: Slovan Bratislava vs Real Betis en la Champions League

Slovan Bratislava vs Real Betis chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.