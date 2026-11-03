Villarreal vs PSG se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 0-6.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Villarreal vs PSG.
Ahora, Villarreal suma 3 puntos y es el lugar 27 de la fase de liga; mientras que PSG se ubica en el primer lugar con 12 unidades logradas.
Marcador del partido: Villarreal 0-6 PSG.
Villarreal vs PSG: así se definió el partido de la Champions League
El partido Villarreal vs PSG de la Jornada 4 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Villarreal vs PSG:
- Minuto 9: Gol de Joao Neves (PSG)
- Minuto 12: Gol de Désiré Doué (PSG)
- Minuto 13: Gol de Senny Mayulu (PSG)
- Minuto 17: Gol de Fabián Ruiz (PSG)
- Minuto 50: Gol de Fabián Ruiz (PSG)
- Minuto 78: Gol de David Boly (PSG)
¿Cuándo vuelven a jugar Villarreal y PSG en la Champions League?
Villarreal y PSG regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
Villarreal visita al Slavia Praga el 25 de noviembre, mientras que PSG enfrenta a la Roma el 25 del mismo mes.