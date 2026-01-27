El Abelito -de 25 años de edad- fue hospitalizado por estrés a un mes del Ring Royale; este es su actual estado de salud.

El próximo 15 de marzo, El Abelito se enfrentará en Ring Royale contra Bull Terrie, pero tras los problemas de salud del influencer hay quienes se cuestionan: ¿habrá pelea?

El Abelito es hospitalizado tras padecer estrés y una enfermedad respiratoria

Hace una semana, El Abelito compartió con sus seguidores que padecía una enfermedad respiratoria y estaba en el hospital.

El influencer colocó en sus historias: “Yo con un virus que no es ni gripa, ni Covid; dura semanas te da tos de perro viejo, te tapa los oídos y te causa mareos”.

El Abelito (Instagram | La Casa de los Famosos México)

El Abelito explicó a De Primera Mano que su salud se vio afectada por el estrés, ya que desde que salió de La Casa de los Famosos México 2025 no ha parado de trabajar.

“Ya estoy mucho mejor de como estaba y estoy contento de poder regresar a trabajar” El Abelito

El influencer ya retomó sus actividades laborales, pues actualmente trabaja en la obra “El Tenorio Cómico”.

“Me tomé unos días de reposo, unos días para estarme atendiendo ahí en cuestiones de salud, me desconecté un ratito, me siento mucho mejor” El Abelito

El Abelito se tomó unos días de descanso y aunque sigue con algunas secuelas de la enfermedad respiratoria que padeció, está estable y bajo tratamiento médico.

El Abelito revela que estuvo hospitalizado por estrés y un virus (Instagram/@el_abelito_oficial)

¿El Abelito cancelará su pelea en Ring Royale? Él lo aclara

Los médicos de El Abelito le dieron algunas recomendaciones para reponerse y aclarar que sí peleará en Ring Royale.

El famoso expresó que tienen compromisos que más que laborales son por gusto, como la pelea.

“Recomendaron ahí un par de cosas, pero estoy viendo las medidas que se pueden ir tomando para no quedar mal con algunas cosas que ya estamos ahí entrados, pero nos gusta hacer lo que hacemos, na es tanto como trabajo” El Abelito

Por lo pronto, El Abelito continúa con su agenda de trabajo y no cancelará su participación en Ring Royale.