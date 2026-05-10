La World Wrestling Entertainment (WWE) confirmó que el evento de Triple A, Triplemanía, será de dos noches, tal y como ocurre con Wrestlemania, uno de los más importantes de la compañía de lucha libre.

Fue durante el evento WWE Backlash que la empresa americana de lucha libre anunció que Triplemania 34 se celebrará el próximo 11 y 13 de septiembre de 2026.

Triplemanía 34 noche 1: Sede por confirmar

Triplemanía 34 noche 2: Ciudad de México

¿WWE planeará Triplemania como un Wrestlemania?

La decisión histórica de volver a Triplemanía en un evento de dos noches, deja ver la importancia que le está dando la empresa estadounidense de lucha libre a la mexicana tras adquirirla en 2025.

Triple A llevaba desde hace tiempo queriendo una presentación grande y ahora junto a WWE parece que se logrará gracias a los reflectores internacionales que ofrece la marca de lucha libre americana.

La expectativa de los aficionados ha crecido rápidamente, ya que muchos consideran que WWE podría elevar la producción de los eventos de Triple A a niveles nunca antes vistos en la lucha libre mexicana.

Triplemanía hará historia: WWE confirma evento de dos noches. (@LuchaLibreAAA)

¿Cuándo saldrán los boletos de Triplemanía 34?

Ahora que se conoce que una de las dos noches de Triplemanía 34 se llevará a cabo en la Ciudad de México, los fans están a la espera de la fecha de la venta de boletos.

De momento, no existe fecha de salida de la venta de boletos de Triplemanía 34, sin embargo, es muy probable que se anuncien próximamente.