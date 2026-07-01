Tras el atentado contra el periodista Marcos Ramos en Cintalapa, el gremio periodístico de Chiapas se dio cita en el Congreso del Estado para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Reporteros y corresponsales de diferentes medios se unieron en este llamado a las autoridades, recordando que Cintalapa es una de las ciudades chiapanecas con alto índice de delincuencia organizada.

En la denuncia, informaron que Marco Ramos fue trasladado a un hospital por heridas de bala, mientras que autoridades detallaron que se abordarán todas las líneas de investigación que el caso amerite debido a su actividad profesional.

Reportan estado de salud de Marcos Ramos como estable tras atentado

Los hechos tuvieron lugar la noche del 30 de junio, en Cinatala, cuando Ramos regresaba a su domicilio tras la cobertura de los festejos por el partido de México contra Ecuador.

El periodista, director general del medio Real Cintalapa, fue agredido a balazos. Actualmente se reporta estable y será intervenido quirúrgicamente este miércoles.

Periodista de Chiapas es atacado a balazos tras cubrir los festejos por México (Especial)

Informes señalan que el periodista tiene una bala alojada en la extremidad izquierda, a la eltura del pulmón.

A su vez, a Ramos se le otorgaron una serie de medidas precautorias para garantizar su seguridad tras el ataque armado.

Los primeros reportes tras el atentado mencionan que el periodista fue interceptado por hombres armados, quienes dispararon en su contra en cuatro ocasiones.

En Real Cintalapa, Marcos Ramos hace cobertura de hechos policiacos y de nota roja.

Entre el llamado del gremio periodístico destacan las exigencias para que puedan ejercer su profesión con total libertad de expresión.