Las autoridades mexicanas en Chiapas lograron la detención de un presunto líder de la Mara Salvatrucha tras recibir alertas internacionales sobre su peligrosidad.

Se trata de Roberto Ismael “N”, alias Little Man de 37 años de edad, quien es señalado como un alto mando del Barrio 18, vinculado a amenazas terroristas con coches bomba en El Salvador.

El presunto líder de la Mara Salvatrucha se encuentra bajo custodia para ser repatriado a El Salvador, donde enfrentará cargos por extorsión y agrupación ilícita.

Roberto Ismael “N”, presunto líder de la Mara Salvatrucha, fue detenido en Chiapas

La detención del salvadoreño Roberto Ismael “N”, conocido bajo el alias de “Little Man”, se llevó a cabo en el estado de Chiapas, México, tras un operativo derivado de una alerta emitida por las autoridades de El Salvador.

Roberto Ismael “N”, presunto líder de la Mara Salvatrucha, fue detenido en Chiapas (Tomada de video)

Es identificado como un presunto líder de la Mara Salvatrucha del Barrio 18 y se le considera un objetivo de alto riesgo con antecedentes penales.

Contaba con antecedentes delictivos previos y ya había sido deportado de los Estados Unidos antes de su localización en México.

La captura fue informada por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y fue el resultado de labores de inteligencia y cooperación con el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador.

Se le busca en su país de origen por delitos de extorsión, agrupación ilícita y amenazas. Específicamente, las autoridades salvadoreñas lo vinculan con amenazas de detonar coches bomba en aquel país.

Tras su detención, Roberto Ismael “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para proceder con su repatriación a El Salvador, donde enfrentará los procesos judiciales pendientes.

Junto a Roberto Ismael “N” fue detenido otro presunto líder de la Mara Salvatrucha en Chiapas

En el marco de la detención de Roberto Ismael “N”, también fue capturado Josué “N”, un hombre de 28 años de nacionalidad salvadoreña.

Es identificado por las autoridades como un integrante activo y líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Su captura fue posible gracias a labores de inteligencia y a la coordinación entre las autoridades mexicanas y salvadoreñas, tras recibir alertas sobre la presencia de líderes de pandillas de alto riesgo en México.

Josué “N” cuenta con un historial delictivo por el cual ya había sido deportado de los Estados Unidos previamente.

Tras ser custodiado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, fue entregado al Instituto Nacional de Migración (INM).

El objetivo de este procedimiento es su repatriación a El Salvador, donde deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes en su país de origen.