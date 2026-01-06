Jorge Luis Llaven es un político mexicano con más de dos décadas de experiencia en derecho, seguridad pública y procuración de justicia. Conoce todo acerca de tu trayectoria como Fiscal General de Chiapas.

¿Quién es Jorge Luis Llaven Abarca?

Jorge Luis Llaven Abarca es un abogado y político mexicano originario de Suchiapa, Chiapas.

Actualmente se desempeña como Fiscal General del Estado de Chiapas tras haber sido designado por el Congreso local para un periodo de nueve años. Entre el 2018 y 2020 ocupó el mismo cargo, pero fue sustituido por Olaf Gómez Hernández.

¿Qué edad tiene Jorge Luis Llaven Abarca?

Jorge Luis Llaven Abarca nació el 17 de agosto de 1973, por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Jorge Luis Llaven Abarca tiene esposa?

Sí, desde hace varios años está casado con Lupita Gómez, quien se desempeña como presidenta del Voluntariado de la FGE Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca cuenta con más de 20 años de trayectoria (FB: Jorge Luis Llaven Abarca)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Luis Llaven Abarca?

Al haber nacido el 17 de agosto, Jorge Luis Llaven es Leo, signo de Fuego que se caracteriza por su liderazgo, carisma y encanto.

¿Jorge Luis Llaven Abarca tiene hijos?

Sí, Jorge Luis Llaven tiene dos hijos junto a su esposa, Lupita Gómez: Luis Emilio y Jorge Enrique.

¿Qué estudió Jorge Luis Llaven Abarca?

Llaven abarca es Licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. También cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídico-Penales y Criminológicas, además de un Doctorado en Derecho Público por el Instituto de Estudios Fiscales.

¿En qué ha trabajado Jorge Luis Llaven Abarca?

Jorge Luis Llaven Abarca ha desarrollado una amplia trayectoria dentro del ámbito jurídico, ocupando cargos como: