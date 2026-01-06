Jorge Luis Llaven es un político mexicano con más de dos décadas de experiencia en derecho, seguridad pública y procuración de justicia. Conoce todo acerca de tu trayectoria como Fiscal General de Chiapas.
¿Quién es Jorge Luis Llaven Abarca?
Jorge Luis Llaven Abarca es un abogado y político mexicano originario de Suchiapa, Chiapas.
Actualmente se desempeña como Fiscal General del Estado de Chiapas tras haber sido designado por el Congreso local para un periodo de nueve años. Entre el 2018 y 2020 ocupó el mismo cargo, pero fue sustituido por Olaf Gómez Hernández.
¿Qué edad tiene Jorge Luis Llaven Abarca?
Jorge Luis Llaven Abarca nació el 17 de agosto de 1973, por lo que actualmente tiene 52 años.
¿Jorge Luis Llaven Abarca tiene esposa?
Sí, desde hace varios años está casado con Lupita Gómez, quien se desempeña como presidenta del Voluntariado de la FGE Chiapas.
¿Qué signo zodiacal es Jorge Luis Llaven Abarca?
Al haber nacido el 17 de agosto, Jorge Luis Llaven es Leo, signo de Fuego que se caracteriza por su liderazgo, carisma y encanto.
¿Jorge Luis Llaven Abarca tiene hijos?
Sí, Jorge Luis Llaven tiene dos hijos junto a su esposa, Lupita Gómez: Luis Emilio y Jorge Enrique.
¿Qué estudió Jorge Luis Llaven Abarca?
Llaven abarca es Licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. También cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídico-Penales y Criminológicas, además de un Doctorado en Derecho Público por el Instituto de Estudios Fiscales.
¿En qué ha trabajado Jorge Luis Llaven Abarca?
Jorge Luis Llaven Abarca ha desarrollado una amplia trayectoria dentro del ámbito jurídico, ocupando cargos como:
- Secretario mecanógrafo en los Juzgados Familiares del Poder Judicial de Chiapas en 1995
- Secretario particular del Subprocurador General de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas en el 2000
- Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite de la Subprocuraduría Zona Centro en el 2001
- Encargado de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio en Chiapas del 2002 al 2008
- Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro entre 2008 y 2009
- Fiscal de Distrito en la Fiscalía de Distrito Selva del 2010 al 2011
- Fiscal especializado en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en el 2011
- Delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chiapas del 2011 al 2012
- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Chiapas, coordinando políticas de seguridad en la entidad entre el 2012 y 2018
- El 10 de noviembre de 2018 fue designado Fiscal General del Estado de Chiapas por el Congreso, cargo que dejó para dedicarse a la actividad legislativa en el 2020
- Diputado federal por el Distrito 6 de Chiapas del 2021 al 2024
- En noviembre del 2024 fue nuevamente nombrado Fiscal General de Chiapas para un periodo de nueve años