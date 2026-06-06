Memo Ochoa protagonizó un gesto hacia Tala Rangel durante el partido amistoso entre México y Serbia que llamó la atención de la afición y ha desatado especulaciones sobre un posible pase de estafeta.

Las cámaras captaron cuando Memo Ochoa se acercó a Tala Rangel para darle un abrazo. El gesto fue interpretado como una muestra de respaldo a quien apunta a ser el arquero titular del tricolor en el Mundial 2026.

Gesto de Memo Ochoa con Tala Rangel desata especulaciones sobre pase de estafeta

El pasado jueves 4 de junio, Memo Ochoa se acercó a desearle suerte y abrazar a Tala Rangel previo al partido de México vs Serbia, gesto que ha sido interpretado por la afición como un pase de estafeta.

Gesto de Memo Ochoa con Tala Rangel desata especulaciones sobre pase de estafeta (mexsport / Tomas Regueiro)

Aunque durante semanas se especuló que Ochoa recuperaría el puesto como arquero, Javier Aguirre optó por colocar a Rangel como titular en el último duelo de preparación antes del debut mundialista.

El ascenso de Rangel coincide con la ausencia de Luis Ángel Malagón por lesión, situación que abrió la puerta para que el arquero de las Chivas se consolidara como custodia del arco de México en el Mundial 2026.

A sus 40 años de edad, Memo Ochoa busca disputar su sexta Copa del Mundo, mientras que Tala Rangel, de 26 años de edad, representa la nueva generación de porteros mexicanos.

La diferencia de trayectorias y edades ha alimentado la percepción de que el emotivo abrazo pudo simbolizar algo más que un simple deseo de buena suerte: el inicio de una transición de cara al Mundial 2026.