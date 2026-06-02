La Selección Mexicana se tomó la foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo de Antropología, en un acto para presumir la historia del país y llenarse de energía en la Piedra del Sol rumbo al debut ante Sudáfrica.

Este martes 2 de junio, el representativo de México para el Mundial 2026 acudió al Museo Nacional de Antropología en la CDMX, para tomarse la foto oficial de cara al torneo de selecciones que organiza la FIFA.

Foto oficial de México para el Mundial 2026 (especial)

¿Dónde se tomó México la foto oficial para el Mundial 2026?

El Museo Nacional de Antropología fue el escenario elegido por México para tomarse la foto oficial del Mundial 2026, en específico, la toma quedó plasmada con la Piedra del Sol a las espaldas de los jugadores y cuerpo técnico.

La Piedra del Sol es una de las piezas más emblemáticas del patrimonio cultural mexicano, representada en la playera verde con la que México debutará en el Mundial 2026.

El Tri de Javier Aguirre se dio tiempo de esa manera para reflexionar sobre el tiempo, la historia, las raíces y la responsabilidad de representar a México en la Copa del Mundo.

Foto oficial de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana se llenó de energía rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana también recorrió la Sala Mexica, en la que conoció piezas relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de nuestro país.

El Teocalli de la Guerra Sagrada, una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan también formó parte del recorrido del Tricolor.

Los seleccionados mexicanos concluyeron su recorrido en “El Paraguas”, la emblemática fuente que se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles del Museo de Antropología e Historia.