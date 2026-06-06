A pesar de la victoria contundente que la Selección Mexicana consiguió ante Serbia, Javier Aguirre expresó su total descontento con el error defensivo que cometieron Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

“Fue una pendejada terrorífica, terrible” Javier Aguirre. Director técnico de la selección mexicana

Durante la conferencia de prensa luego del encuentro de preparación celebrado en Toluca, el timonel advirtió que la falla que derivó en el gol de Serbia se trató de una “pendejada terrorífica”.

Por otro lado, Javier Aguirre declaró que a pesar del triunfo claro que se consiguió, es necesario actuar con mesura y mantenerse críticos de cara a la inauguración del Mundial 2026 y el debut ante Sudáfrica.

Johan Vásquez en partido ante Serbia (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Javier Aguirre critica a Johan Vásquez y Jesús Gallardo por error ante Serbia

El último partido de preparación que disputó la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026, dejó buenas impresiones debido a la victoria por 5-1 que se consiguió ante Serbia.

Sin embargo, el director técnico del Tri, Javier Aguirre, no quedó del todo satisfecho, pues criticó duramente a dos de los seleccionados que se perfilan para ser titulares el próximo 11 de junio.

Al ser cuestionado sobre el gol de Peter Stanic que adelantó a los serbios, Javier Aguirre dijo que se debió a una “pendejada terrorífica” de Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

“Fue una pendejada terrorífica, terrible. Se habló, aquí los equipos de jerarquía con un error te vacunan” Javier Aguirre. Director técnico de la selección mexicana

Así lo sentenció al señalar que las distracciones del central y el lateral izquierdo fueron terribles y ante rivales de categoría esas fallas suelen tener consecuencias inevitables, como pasó ante Serbia.

Javier Aguirre pide mesura pese a victoria de México ante Serbia

Javier Aguirre pidió mantener la mesura ante las sensaciones que pudo dejar el triunfo, pues dijo que el haber ganado por un marcador de 5-1 puede ser una “arma de doble filo”.

En torno a ello, el director técnico resaltó que aun cuando el resultado contundente es bien recibido, es necesario medir la confianza que se haya generado de cara al debut mundialista ante Sudáfrica.

“El resultado es un arma de doble filo, (...) siempre es mejor trabajar desde la victoria, pero la confianza hay que medirla, es tan dañina como falta de la misma (...) hay cosas por mejorar, me gustó lo que hicieron algunos jugadores” Javier Aguirre. Director técnico de la selección mexicana

En especial porque aunque le gustó el papel de varios de los jugadores, el desempeño general de la Selección Mexicana no fue perfecto y hay muchos aspectos que aún pueden mejorar.