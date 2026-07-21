Toluca vs Pumas se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 21 de julio.

Toluca vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Toluca 2-0 Pumas es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pronóstico: Toluca 2-0 Pumas.

Toluca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Pumas, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega

Delanteros: Paulinho

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Santiago Trigos, Pedro Vite, Stanley García, Sebastián Córdova y Juninho

Delanteros: Robert Morales

Toluca vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (David Leah / MEXSPORT)

Toluca vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Toluca vs Pumas inician la actividad en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por ViX y TUDN.