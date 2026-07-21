Toluca vs Pumas se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-0 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 21 de julio.
Toluca vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Toluca 2-0 Pumas es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Pronóstico: Toluca 2-0 Pumas.
Toluca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Pumas, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega
- Delanteros: Paulinho
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Santiago Trigos, Pedro Vite, Stanley García, Sebastián Córdova y Juninho
- Delanteros: Robert Morales
Toluca vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Toluca vs Pumas inician la actividad en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por ViX y TUDN.
- Partido: Toluca vs Pumas
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 21 de julio de 2026
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y TUDN