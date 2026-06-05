La Selección Mexicana cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una contundente victoria 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Díez.

Marcador: México 5-1 Serbia.

El duelo amistoso comenzó con ventaja para los europeos gracias al gol de Petar Stanic al minuto 19, pero México reaccionó con anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, además de dos autogoles serbios.

Con este resultado, la selección de Javier Aguirre llega motivada a la inauguración del torneo, donde debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica en CDMX.

México vs Serbia: así fue el partido amistoso del Tricolor

En el partido México vs Serbia, los mexicanos ganaron contra los serbios en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Diez.

Así fueron los goles del partido amistoso antes del Mundial 2026, México vs Serbia:

Minuto 19: Gol de Petar Stanic (Serbia)

Minuto 34: Gol de Johan Vásquez (Mexico)

Minuto 45+3: Autogol de Stefan Bukinac (Serbia)

Minuto 57: Gol de Raúl Jiménez (México)

Minuto 72: Autogol de Adem Advic (Serbia)

Minuto 90: Gol de Luis Chávez (México)

México venció a Serbia previo al inicio del Mundial 2026. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Qué sigue para México tras enfrentar a Serbia?

México ganó el partido amistoso previo al Mundial 2026 luego de enfrentar a Serbia, por lo que la siguiente parada será el inicio de la justa mundialista ante Sudáfrica.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana aún no tiene definido el 11 inicial para la inauguración del Mundial 2026 y solo le queda una semana para definir a los jugadores ideales.

Posteriormente, México jugará contra Corea del Sur y Chequia para intentar clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.