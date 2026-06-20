El portero Raúl “Tala” Rangel vive un momento inesperado tras el triunfo de México 1 a 0 sobre Corea del Sur en el Mundial 2026.

De acuerdo con información del diario Récord, la FIFA habría citado al arquero tricolor de 26 años de edad.

Y es que tras convertirse en una de las figuras del segundo partido de México en el Mundial 2026, celebrado en el Estado Akron, la prensa esperaba con ansias escuchar algunas palabras del “Tala” Rangel.

Sin embargo, el portero mexicano no salió a la llamada zona mixta, debido a que habría cumplido con el llamado solicitado por la FIFA.

Tala Rangel, en el México vs Uruguay. (Mexsport)

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