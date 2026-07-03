Paraguay vs Francia continúan la fase de octavos de final del Mundial 2026, el sábado 4 de julio en la ciudad de Filadelfia.
El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Suecia.
Paraguay sorprendió a Alemania para avanzar a los octavos de final de un Mundial.
Paraguay vs Francia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Paraguay 1-2 Francia es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Paraguay 1-2 Francia
Paraguay vs Francia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Paraguay 1-2 Francia, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Paraguay
- Portero: Orlando Gill
- Defensas: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale y Junior Alonso
- Mediocampistas: Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza
- Delanteros: Julio Enciso y Gabriel Ávalos
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé
Paraguay vs Francia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Paraguay vs Francia se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 4 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.
- Partido: Paraguay vs Francia
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Filadelfia
- Transmisión: ViX