Paraguay vs Francia continúan la fase de octavos de final del Mundial 2026, el sábado 4 de julio en la ciudad de Filadelfia.

El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras eliminar a Suecia.

Paraguay sorprendió a Alemania para avanzar a los octavos de final de un Mundial.

Paraguay vs Francia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Paraguay 1-2 Francia es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Paraguay 1-2 Francia

Paraguay vs Francia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Paraguay 1-2 Francia, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Paraguay

Portero: Orlando Gill

Defensas: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale y Junior Alonso

Mediocampistas: Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza

Delanteros: Julio Enciso y Gabriel Ávalos

Paraguay eliminó a Alemania en el Mundial 2026 (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Francia

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot y Michael Olise

Delanteros: Ousmane Dembélé, Barcola y Kylian Mbappé

Francia es favorito para ganar el Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Paraguay vs Francia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Paraguay vs Francia se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 4 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.