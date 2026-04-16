Asistir a alguno de los estadios sede durante el Mundial 2026 será un lujo, pero esta palabra se queda corta cuando hablamos de los palcos y lo que se tuvo que invertir para ocupar uno. Ahora, vamos más a fondo, pues disfrutar de un delicioso aperitivo será un despilfarro. Revelaron los precios de la comida en el Estadio Banorte y sí, te van a sorprender.

Los precios de la comida en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026 van desde 7 mil 800 y 15 mil dólares para 12 personas. Si lo traducimos a pesos mexicanos, hablamos de cerca de 300 mil pesos.

Los paquetes de comida para los palcos en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026:

Rango de precios: Desde los $7,080 hasta los $15,000 dólares.

En pesos: Estamos hablando de una inversión que va desde los $122,302 hasta los $259,114 pesos mexicanos (según el tipo de cambio actual), ¡solo por el servicio de catering de un juego!

¿Cuáles son los paquetes de comida en los palcos del Estadio Banorte para el Mundial 2026?

Revelaron los precios de la comida en los palcos del Estadio Banorte durante el Mundial 2026 y sí, son muy elevados. Consta de cuatro paquetes y los rangos de precios van desde los 7,080 dólares hasta los 15 mil.

Paquete familiar | 7,080 dólares | 122,302 pesos

Paquete futbol | 8,820 dólares | 152,359 pesos

Paquete básico | 10,560 dólares | 182,416 pesos

Paquete Premium | 15,000 dólares | 259,114 pesos

*Bajo el tipo de cambio actual

Es importante mencionar que los aficionados que adquieran un palco no podrán comprar comida que se venda en zona común. Por lo que si se te antoja un snack, tendrás que sacar la cartera.

Es decir, si estás en tu palco y se te antoja una de las clásicas botanas de la zona general, te quedarás con las ganas. Estás “obligado” a consumir los paquetes de Hospitality autorizados por la FIFA, los cuales incluyen desde menús básicos (baguettes y refrescos) hasta opciones premium con tablas de quesos, licores y cortes finos.

¿Qué son los paquetes Hospitality de la FIFA y qué precios tienen en el Estadio Banorte?

El paquete Hospitality de la FIFA te invita a vivir una experiencia exclusiva del Mundial 2026, con experiencias premium, comida, entretenimiento y otras exclusividades.