El Estadio Banorte será la sede de 5 partidos del Mundial 2026, incluyendo tres de fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final del torneo de la FIFA.

El Estadio Banorte, sede del Mundial 2026, tiene capacidad de 87 mil 500 espectadores.

Está ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

La casa del América tuvo el miércoles 13 de mayo su último partido oficial antes de ser entregado a la FIFA, para ser sede de los 5 partidos del Mundial 2026.

11 de junio | México vs. Sudáfrica | Fase de grupos

17 de junio | Uzbekistán vs. Colombia | Fase de grupos

24 de junio | México vs Chequia | Fase de grupos

30 de junio |1° del Grupo A vs. Mejor 3° | Dieciseisavos de final

5 de julio | Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 | octavos de final

Partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

El Estadio Banorte tendrá actividad de los Grupos A y K en la primera fase del Mundial 2026.

El primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Banorte será el miércoles 11 de junio, cuando México vs Sudáfrica se midan como parte del Grupo A, en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

Seis días más tarde, Uzbekistán jugará en el Estadio Banorte, enfrentando a Colombia, el 17 de junio, del Grupo K.

Finalmente, México cerrará su participación de la fase de grupos enfrentando a Chequia.

Partidos del Grupo A y Grupo K en el Estadio Banorte:

11 de junio | México vs. Sudáfrica | Fase de grupos

17 de junio | Uzbekistán vs. Colombia | Fase de grupos

24 de junio | México vs Chequia | Fase de grupos

Mundial 2026: los 5 partidos en el Estadio Banorte. (Themba Hadebe / AP)

Partidos del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

México vs Sudáfrica, se medirán en el Estadio Banorte el 11 de junio a las 13 horas y el 24 de junio ante Chequia en el Coloso de Santa Úrsula.

Partidos del Grupo A en el Estadio Banorte:

11 de junio | México vs. Sudáfrica | Fase de grupos

24 de junio | México vs Chequia | Fase de grupos

Fases finales del Mundial 2026 en el Estadio Banorte

El martes 30 de junio, el Estadio Banorte albergará el duelo de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo A y el mejor tercero. Posteriormente el 5 de julio, se disputará un encuentro de los octavos de final.