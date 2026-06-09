La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas obtuvo medidas cautelares contra la FIFA y el Estadio Banorte.

El fallo protege el acceso, estacionamiento y otros derechos de los propietarios rumbo al Mundial 2026.

“En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del día cinco de junio del dos mil veintiséis, el licenciado [...], Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Material Civil de la Ciudad de México hago constar que me constituí [...] en busca de la FIFA”. Dice la notificación promovida por el juzgado sexto de distrito en materia civil.

¿Qué obtienen los palcohabientes tras conceder las medidas cautelares?

Luego de que juez federal concedió medidas cautelares definitivas a favor de los titulares de palcos y plateas, los propietarios podrán acceder al Mundial 2026.

La resolución del juez establece que los propietarios de los palcos podrán acceder a los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte utilizando sus títulos de propiedad, incluso si se presentan fallas en las plataformas digitales destinadas a la distribución de boletos.

También podrán introducir alimentos y bebidas en sus espacios, además de rentar, vender o transferir sus localidades sin las restricciones originalmente planteadas por la FIFA.

Estadio Banorte, sede del Mundial 2026. (MexSport Agency / MexSport Agency)

FIFA tomó el control de los palcos y plateas del Estadio Banorte

El conflicto entre la FIFA y los dueños de palcos y plateas se originó luego de que el organismo exigió el control absoluto sobre localidades, accesos, áreas VIP y servicios dentro del Estadio Banorte.

Ante ello, los propietarios fueron notificados, por lo que piden el regreso de sus lugares exclusivos para el Mundial 2026.