A menos de 80 días de la inauguración del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que el Estadio Banorte será denominado Estadio Ciudad de México durante el torneo.

“Cuando sea el Mundial para la FIFA será el Estadio Ciudad de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La medida responde a la prohibición de FIFA sobre los naming rights, acuerdos comerciales que permiten a marcas patrocinar estadios con su nombre.

Así, México se suma a la lista de sedes que deberán adoptar denominaciones genéricas, eliminando referencias comerciales para garantizar neutralidad en la exposición mediática del Mundial 2026.

¿Por qué el Estadio Banorte se llamará Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

El Estadio Banorte cambiará su nombre durante el Mundial 2026 a Estadio Ciudad de México, debido a la prohibición que hará FIFA de los naming rights.

Los naming rights son un acuerdo comercial en los que una empresa paga por asociar su nombre a un lugar, en el caso del futbol a un estadio.

En esa situación entra el Estadio Banorte, recientemente nombrado de esa manera tras ser conocido como Estadio Azteca, y que en el Mundial 2026 será el Estadio Ciudad de México.

Estadio Banorte vuelve a abrir sus puertas en marzo. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

¿Para qué sirven los naming rights que desaparecerá FIFA durante el Mundial 2026?

Los naming rights como Estadio Banorte, generan ingresos para el propietario del estadio y notoriedad para la marca patrocinadora, siendo una estrategia de marketing que permite renombrar activos por un tiempo definido.

Este acuerdo no podrá mantenerse en casos como el del Estadio Banorte en la Ciudad de México, durante el Mundial 2026.

¿Qué pasará con los nombres de los estadios sedes del Mundial 2026?

Durante el Mundial 2026, la mayoría de los 16 estadios que albergarán los partidos dejarán en pausa sus acuerdos de naming rights y operarán bajo denominaciones neutras, por orden directa de FIFA.

Eliminar nombres comerciales durante el Mundial 2026 reduce el riesgo de que marcas no patrocinadoras se benefician de la exposición mediática del evento.