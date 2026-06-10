El Estadio Banorte estaría en riesgo por conflicto legal con los palcohabientes, ya que, acusan, enfrentarían medidas punitivas a horas del Mundial 2026.

Es Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, quien señaló que el Estadio Banorte habrían cometido desacato a las medidas cautelares obtenidas.

Mundial 2026: Estadio Banorte enfrenta medidas punitivas por conflicto legal con palcohabientes

Derivado del conflicto con los palcohabientes, el Estadio Banorte enfrenta medidas punitivas que una jueza de distrito podría determinar un día antes del Mundial 2026.

Roberto Ruano explicó en entrevista con Sheila Amador que el amparo presentado por el representante de la FIFA no corresponde al recurso que les concedió las medidas cautelares.

Al no cumplir con las medidas, autoridades del Estadio Banorte cometieron desacato y serían acreedores a una multa millonaria.

El representante de los palcohabientes también apunta que la jueza Séptimo de Distrito podría detener al director del Estadio Banorte o hacer uso de la fuerza.

Explicó que las medidas cautelares fueron otorgadas por el juez Séptimo de Distrito; sin embargo, los abogados de los palcohabientes presentaron un segundo recurso.

Palcohabientes intentan ingresar al Estadio Banorte tras resolución judicial (Captura de pantalla)

Mundial 2026: Roberto Ruano señala amparo presentado en Estadio Banorte sería ilegal

Roberto Ruano también señaló que el amparo con el que fueron recibidos en el Estadio Banorte este martes 9 de junio, sería ilegal.

Afirmó que además de violentar a la asociación que no ha sido notificada, también atentaría contra la soberanía, acorde con lo establecido en el amparo que publicaron en un medio.

Aunado a esto, Roberto Ruano afirma que el juez federal no debió recibir dicho amparo presentado por la FIFA, ya que es sobre la propiedad privada y derecho a terceros y no procede acorde con la ley.

Será este jueves 10 de junio que la jueza dictaría las medidas a seguir, debido a que por la inauguración del Mundial 2026 está facultada para ello.