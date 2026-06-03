Palcohabientes del Estadio Banorte aseguraron legalmente su derecho a asistir a los partidos del Mundial 2026 sin pagar costos adicionales.

Tras meses de incertidumbre y tensiones con la FIFA, un juez federal dictó medidas cautelares que protegen los contratos originales de 99 años, permitiendo incluso el acceso con títulos de propiedad si las entradas digitales fallan.

Estadio Banorte anunció que palcohabientes recibirán boletos para el Mundial 2026

Estadio Banorte confirmó que enviará los boletos electrónicos próximamente a los palcohabientes, tras realizar un pago millonario al organismo rector para liberar dichos espacios.

Canaco CDMX calcula gasto de 22 mil 500 pesos por turista en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Aunque se comunicó que los boletos llegarían en los primeros días de junio de 2026, se han reportado retrasos, pues la fecha límite original para la entrega por parte de la FIFA era el mes de mayo.

Para que los boletos sean válidos, los titulares deben cumplir con los lineamientos operativos y reglamentos establecidos tanto por la FIFA como por el estadio, los cuales fueron notificados previamente.

En caso de que los boletos digitales no lleguen a ser entregados, existe una medida cautelar dictada por un juez federal que autoriza a los propietarios a ingresar al recinto presentando únicamente sus títulos de propiedad.

Quienes decidan comprar “paquetes de hospitalidad” oficiales de la FIFA recibirán un crédito del 25% del valor del paquete, el cual podrán usar para consumo de alimentos, bebidas o estacionamiento en los torneos de la Liga MX de 2026 y 2027.

No obstante, persiste la vigilancia sobre las estrictas normas de comercialización y reventa impuestas por las autoridades internacionales para este evento global.

Es importante notar que estas medidas cautelares específicas benefician a los propietarios que están afiliados a la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas y no a todos los dueños.

El objetivo de estas acciones legales fue hacer respetar los contratos originales firmados en 1966, los cuales otorgan derechos de uso por un periodo de 99 años.

Estos son los beneficios de los palcohabientes del Estadio Banorte para el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte cuentan con una serie de beneficios garantizados por un acuerdo económico y medidas judiciales.

Aunque también deben sujetarse a normas estrictas impuestas por la FIFA y la administración del estadio.

Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, reveló las medidas precautorias que dictó un juez federal en favor de los palcohabientes del Estadio Banorte:

Los propietarios recibirán boletos electrónicos para los cinco partidos que se disputarán en la Ciudad de México, incluyendo la ceremonia de inauguración. Se garantiza el uso de sus espacios exclusivos con vistas privilegiadas y las comodidades originales de sus títulos de propiedad. Según una orden judicial federal, si la FIFA o el estadio no entregan los boletos a tiempo, los dueños pueden ingresar presentando únicamente sus títulos de propiedad. Las medidas cautelares obtenidas les permiten ingresar con sus propios alimentos y bebidas, además de garantizarles su lugar de estacionamiento dentro del estadio. Tienen la facultad de vender, rentar, subarrendar o heredar los palcos a cualquier persona las veces que quieran, esto pese a que la FIFA envió un comunicado para advertir que está prohibida la comercialización de estos lugares.