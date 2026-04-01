Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que le seguirá diciendo Estadio Azteca al Estadio Banorte ya que es parte de la historia personal de su generación.

“Yo le voy a seguir diciendo Estadio Azteca, aunque es el Estadio Banorte, va a ser el Estadio Ciudad de México, va a seguir siendo el Estadio Azteca para muchos de nosotros que crecimos con el Estadio Azteca” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 1 de abril al comentar sobre los pendientes de mejora de varios aspectos relacionados al Estadio Azteca rumbo a la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio.

Claudia Sheinbaum reconoció que dichos problemas fueron identificados durante el partido de reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, llevado a cabo el sábado 28 de marzo entre México vs. Portugal.

Claudia Sheinbaum apoyará a CDMX para mejorar movilidad en inauguración del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum dijo que la siguiente semana va a tener una reunión con autoridades de la CDMX para resolver los problemas identificados en el Estadio Banorte o Estadio Azteca. Los dos principales problemas identificados son:

Conectividad por internet Movilidad

“Vamos a apoyar al gobierno de la ciudad” Claudia Sheinbaum

Además de ello, dijo que los encargados del Estadio Banorte también tiene que arreglar problemas presentados al ingreso.

Claudia Sheinbum adelanta que turistas del Mundial 2026 se llevarán una buena impresión

Claudia Sheinbaum aseguró que los turistas que van a llegar a México se van a llevar una buena impresión del país durante su visita al Mundial 2026.

Cabe recordar que oficialmente se espera la llegada de 5.5 millones de visitantes solo para el evento deportivo internacional.

Los partidos de repechaje y el de reinauguración estuvieron muy bien aunque en el de CDMX “hubo problemas que ya se hablaron”, dijo la mandataria mexicana.