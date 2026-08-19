José Mourinho aseguró que no necesita a Rodri para lograr el éxito con el Real Madrid, ya que confía en la calidad de los jugadores que integran el plantel merengue.

Tras aceptar que en el Real Madrid buscaron el fichaje de Rodri, Mourinho advirtió que el Real Madrid estará bien sin el ex jugador del Manchester City, quien fichó por el FC Barcelona.

“No necesito a Rodri. Tenemos soluciones, jugadores de calidad” José Mourinho, DT del Real Madrid

Rodri eligió al FC Barcelona por encima del Real Madrid

Tras rechazar la oferta del Real Madrid, Rodri firmó con el FC Barcelona y al respecto, Mourinho recordó en entrevista con el programa español El Chiringuito, que tuvo personalmente contactos con el mediocampista.

“Lo que creo que pasó es que sus dudas me han generado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros. Pero creo que el Real Madrid es de tal magnitud que no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces para estar en el club” José Mourinho, DT del Real Madrid

Descarta Mourinho que el FC Barcelona le hayan ganado al Real Madrid fichando a Rodri

José Mourinho, asumió como entrenador del Real Madrid en el mes de julio pasado al inicio de la pretemporada, restó importancia a que Rodri haya fichado por el FC Barcelona.

Mourinho aseguró que no creía que el FC Barcelona le hubiera ganado la partida al Madrid al fichar al mediocampista, y advirtió que “las victorias se ganan en el campo, se ganan con títulos”.

Rodri firmó un contrato por cuatro temporadas con el FC Barcelona (@FCBarcelona)

Real Madrid no contempla un gran fichaje

Tras una segunda temporada consecutiva sin un gran título, el Real Madrid ha comprado a jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande en busca del éxito.

Por ahora no hay un plan para fichar a otro jugador por parte de Mourinho y la directiva del Real Madrid, equipo de debuta este sábado 22 de agosto en LaLiga ante el Espanyol.