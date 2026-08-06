Vinícius Jr. renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, asegurando su permanencia en el club por seis años más y disipando las especulaciones sobre una posible salida.

Desde su llegada en 2018, el brasileño ha disputado 375 partidos, anotado 128 goles y conquistado 14 títulos, incluidos dos Champions League y tres Mundiales de Clubes.

Además, ha sido reconocido con premios internacionales como The Best de la FIFA 2024 y el Balón de Oro de la Copa Intercontinental.

Vinícius Jr. se queda con el Real Madrid hasta el año 2032 (@realmadrid)

Vinícius Jr. aumentará su legado como jugador del Real Madrid

Vinícius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018 cuando recién cumplió 18 años. Tras ocho temporadas ha disputado 375 partidos como merengue.

A continuación enlistamos los números de Vinícius Jr. con el Real Madrid:

Partidos: 375

Goles: 128

Títulos: 14

Champions League: 2

Mundial de Clubes: 3

Supercopas de España: 3

Supercopas de Europa: 2

Ligas: 3

Copa del Rey: 1

Real Madrid valora mantener la calidad de Vinícius Jr.

Después de destacar los números de Vinícius Jr. con el Real Madrid, el club merengue valoró lo trascendental que ha sido el brasileño para el club español.

“Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid” Real Madrid

Otros premios de Vinícius Jr. en su paso por el Real Madrid

En su etapa con el Real Madrid, Vinícius Jr. ha ganado el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024 y el mejor jugador de la Champions League 2023-2024.

Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022 también forman parte del palmarés de Vinícius Jr.