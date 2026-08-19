La mañana del 19 de agosto de 2026 se registraron más de 20 bloqueos carreteros simultáneos en Michoacán, acompañados de enfrentamientos entre fuerzas federales y estatales contra grupos criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el operativo del Gabinete de Seguridad buscaba detener a un “objetivo prioritario”, presuntamente Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako” del CJNG.

Aunque autoridades locales reportaron la desarticulación de su célula del CJNG, hasta el corte de las 10:30 horas no se había confirmado oficialmente la captura del líder criminal.

Operativo del Gabinete de Seguridad habría sido para detener a El Tío Lako

Desde la madrugada del 19 de agosto se inició un operativo en Michoacán para la presunta detención del Tío Lako, así como la desarticulación de su célula criminal.

Este operativo generó la respuesta de los grupos criminales, quienes iniciaron más de 20 bloqueos en Michoacán, así como enfrentamientos con elementos de la fuerza federal y estatal.

Cabe señalar que al corte de las 10:30 horas, tiempo del centro de México, autoridades no han con firmado la detención del Tío Lako, padre de Rubén Guerrero Valadez, el R1.

Operativo provoca más de 20 bloqueos en Michoacán

La mañana del 19 de agosto se reportó la presencia de más de 20 bloqueos relacionados con la presunta detención del Tío Lako.

Para el corte de las 8:30 horas del miércoles, el C5 Michoacán contabilizaron 23 bloqueos simultáneos en el estado ubicados en:

Morelia: Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo. Tzintzuntza: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria. Coeneo: Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja. Zacapu: Crucero Franco Reyes. La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza. La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Marti Mercado. La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty. La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas. La Piedad-Carapan; Churintzio Desviación a Autopista. La Piedad-Carapan; Zinapáro comunidad El Salvador. Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz. Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad localidad Quiringúicharo. Carretera Zamora-La Barca a la altura de El Pochote. Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas. Zamora: Camino del Pochote - Ario de Rayón. Zamora: A la altura del Yaki. Chilchota: Carretera libre Zamora-Carapan localidad Los Nogales. Chilchota: Carretera libre Chilchota-Carapan, localidad Tanaquillo. (Chilchota) Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios). Ecuandureo: A la entrada de Ecuandureo entre Localidad Ucácuaro y Ecuandureo. Ecuandureo: A la altura del oxxo. Carretera Carapan - Zacapu a la altura de la subestación de CFE. Tangancícuaro: Carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan a la altura del KM 124 cerca de Los Nogales. Carretera la Barca a la altura de Los Sauces

Sin embargo, para las 10:00 horas ya había reportado la reactivación en la circulación en al menos 10 de los puntos afectados.