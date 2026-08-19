El tenista australiano Nick Kyrgios reveló este miércoles 19 de agosto que dio positivo por cocaína en un control antidopaje realizado durante un torneo en Mallorca, España, por lo que enfrenta una suspensión provisional del tenis.

La muestra antidopaje a Nick Kyrgios fue tomada el 22 de junio y el resultado se confirmó el pasado 17 de julio.

Nick Kyrgios, de 31 años, explicó que atraviesa un periodo complicado debido a las lesiones que han limitado su carrera durante los últimos dos años y reconoció que le cuesta aceptar que podría estar cerca del final de su trayectoria profesional; actualmente ocupa el puesto 919 del ranking mundial.

Nick Kyrgios da positivo por cocaína y es suspendido provisionalmente del tenis (@k1ngkyrg1os / Instagram )

Nick Kyrgios reconoce su error y no apelará la suspensión provisional del tenis

“Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”, reconoció Nick Kyrgios al hablar sobre el resultado positivo a cocaína en la prueba de antidopaje.

El australiano también señaló que en ocasiones se ha sentido impotente y solo, aunque dejó claro que esa situación no justifica lo ocurrido.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) informó que la suspensión provisional obligatoria comenzó el 4 de agosto y que Kyrgios no la ha apelado.

Cabe recordar que la cocaína está prohibida como sustancia dopante durante las competencias, aunque las sanciones pueden ser menores cuando se demuestra que el consumo ocurrió fuera de competición.

El caso llega poco después de su participación en Wimbledon 2026, donde recibió una invitación para disputar el torneo de dobles junto a Alexander Bublik, la pareja perdió en primera ronda, en una aparición que Nick Kyrgios había considerado posiblemente su último Wimbledon.