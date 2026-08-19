La mañana del miércoles 19 de agosto se reportaron bloqueos y balaceras en la recesión de Zamora, Michoacán, que han generado la movilización del Ejército y la Guardia Nacional.

De acuerdo con los reportes, varios municipios de la zona han resultado afectados con bloqueos y quema de vehículos en tramos como:

Zamora-La Piedad

Sanabria-Purépero

Churinztio-Purépero

carretera La Piedad-Tlazazalca

Por estos hechos violentos, se ha puesto en marcha un operativo en el que también participan elementos de Fuerza Civil, así como un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana.

Información en desarrollo…