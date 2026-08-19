México se convirtió en el primer país de Latinoamérica en aprobar tabletas Wegovy de Novo Nordisk, una presentación oral de semaglutida destinada al manejo del peso en el país.

La autorización de Cofepris contempla adultos con obesidad y personas con sobrepeso que presenten al menos una afección relacionada con el peso, según la farmacéutica y de acuerdo con la autorización.

Con esta decisión, Novo Nordisk suma una alternativa diaria en tableta a su oferta contra la obesidad y prevé ampliar su disponibilidad en farmacias mexicanas en los próximos meses.

Wegovy oral: ¿para quién está autorizado en México?

La aprobación permite utilizar semaglutida oral de 25 mg en adultos con obesidad y personas con sobrepeso que presenten alguna afección relacionada con el peso.

La indicación también contempla la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso, en pacientes elegibles.

Sobrepeso (Especial)

La nueva presentación está dirigida a pacientes que prefieren una alternativa oral frente a la aplicación semanal, aunque ambas opciones contienen semaglutida como principio activo.

Novo Nordisk espera que las tabletas Wegovy lleguen a farmacias de todo México durante los próximos trimestres, ampliando las alternativas disponibles para controlar el peso.

El lanzamiento coloca a México entre los primeros mercados donde comenzó a comercializarse esta presentación, después de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

Novo Nordisk estima que más de 70 millones de adultos en México viven con sobrepeso u obesidad, un escenario que representa un mercado relevante.

La farmacéutica señala que la obesidad es una enfermedad crónica asociada con más de 200 complicaciones, incluidas afecciones cardiovasculares, metabólicas, hepáticas y renales a largo plazo.