Anforama se va: cierra tiendas en México y remata mercancía

Anforama, emblemática cadena que es un referente histórico en la venta de artículos de cocina, cerrará sus tiendas en México por lo que ahora remata su mercancía.

De acuerdo con clientes, Anforama ha instalado ya anuncios en sus tiendas que confirman que se van del mercado nacional, colocando todos sus productos a precios de remate.

Actualmente, las tiendas de Anforama muestran anaqueles con existencias limitadas, evidenciando un proceso acelerado de cese de operaciones físicas que ha sorprendido a sus clientes habituales.

Anforama cerrará sus tiendas en México; dice adiós con ofertas en sus productos

Con casi ocho décadas de historia, Anforama, marca que tuvo su origen como una modesta cristalería, logró consolidar una red de 32 puntos de venta que se encuentran distribuidas en el centro del país y la región del Bajío.

No obstante, tras confirmarse el cierre de sus tiendas, se ha generado un sentimiento de nostalgia entre los clientes que gustaban de frecuentar sus almacenes.

Ahora Anforama muestra letreros con productos hasta con un 30% de descuento, que marcan una lenta despedida de una histórica cadena que marcó a los hogares mexicanos.

Hasta el momento Anforama no ha anunciado cuándo será el cierre definitivo de sus tiendas, pero se estima que podría ocurrir antes de finalizar el 2026.

Se desconoce si esta decisión hará que la marca emigre a la venta de productos en línea, o si representará el adiós definitivo de una cadena que acompañó a México por casi 80 años.