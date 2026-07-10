José Mourinho empezó oficialmente su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, y en sus primeras palabras, aseguró que asume el reto no como un trabajo convencional, sino como una misión de honor y responsabilidad.

“Trabajar para el Real Madrid es un honor y una responsabilidad”. José Mourinho, DT del Real Madrid

Ataviado con la ropa de entrenamiento del Real Madrid, José Mourinho apareció en una breve entrevista en las redes oficiales del equipo merengue, tras recorrer las canchas y pasillos de la ciudad deportiva.

José Mourinho y su equipo de trabajo en el Real Madrid (@realmadrid)

José Mourinho asume la misión de dirigir al Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, advirtió que las palabras no son suficientes “porque esto es como una misión”.

Mourinho dijo que su misión es ayudar a todos a ser mejores a los jugadores y staff, creando una cultura de trabajo, de responsabilidad y de ambición en el Real Madrid.

“No es como estar ahora preocupado conmigo mismo, preocupado de si voy a ganar mucho o voy a ganar poco; yo estoy aquí para ayudar” José Mourinho, DT del Real Madrid

Mourinho y su equipo empezó a trabajar hace tiempo

José Mourinho, DT del Real Madrid, aclaró que las labores de planificación no empezaron con su presencia física en las instalaciones de Valdebebas, sino que se ha estructurado el proyecto desde hace tiempo.

“Estamos trabajando mucho. No es que llegué hoy y hoy empieza todo... la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente es llegar y controlar todo lo que ha sido hecho o lo que tenemos todavía que hacer” José Mourinho, DT del Real Madrid

A la espera de la llegada de las estrellas del Real Madrid, Mourinho aprovechará para conocer y potenciar a los jóvenes talentos de las categorías inferiores.

Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté son hasta el momento los principales fichajes del Real Madrid.