El Real Madrid anunció el fichaje del mediocampista portugués Bernardo Silva, quien se suma al nuevo proyecto que dirige el entrenador José Mourinho.

El Real Madrid confirmó que el futbolista de 31 años se une a la plantilla merengue tras finalizar su contrato con el Manchester City.

Bernardo Silva firma por dos años con el Real Madrid

Bernardo Silva llega al Real Madrid como agente libre, por lo que el equipo español no pagó nada por su traspaso y se limitó a firmarlo por dos temporadas, vinculándolo hasta el 30 de junio de 2028.

Silva es un refuerzo clave para el Real Madrid de José Mourinho, que aportará creatividad y experiencia en el medio campo, a cambio de un salario estimado de 18 millones de euros anuales.

Bernardo Silva se reencontrará con Mbappé en el Real Madrid. (@realmadrid)

Bernardo Silva eligió al Real Madrid por encima del FC Barcelona

José Mourinho fue clave en la negociación que llevó a Bernardo Silva al Real Madrid, luego de que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid buscaron hacerse de sus servicios.

En el Real Madrid, Bernardo Silva se reencontrará en el vestuario con Kylian Mbappé, con quien ya compartió equipo en su etapa con el AS Mónaco.

El anuncio se produce justo antes de que el jugador debute con la Selección de Portugal en el Mundial 2026.