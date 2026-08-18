El Real Madrid presentó oficialmente a José Mourinho como su nuevo entrenador en una ceremonia privada encabezada por Florentino Pérez.

“Soy uno de vosotros. He sido siempre desde que me he marchado y ahora de nuevo que estoy con esta responsabilidad, pueden imaginarse lo que significa para mí... Es volver a casa” José Mourinho, DT del Real Madrid

El técnico portugués firmó contrato por tres temporadas y recibió obsequios simbólicos como una réplica del Santiago Bernabéu y una camiseta personalizada.

Tras dos campañas sin títulos importantes, el Real Madrid se ha renovado con fichajes como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande, mientras mantiene a estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham para competir en LaLiga y la Champions.

Mourinho toma el mando de un Real Madrid renovado

José Mourinho recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta con su nombre como obsequios tras oficializar su firma con el Real Madrid.

El nuevo Real Madrid de Mourinho se ha renovado tras una segunda temporada consecutiva sin un título importante, con la incorporación de jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

Se mantienen Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham como las estrellas del equipo, en busca de competir por el título de LaLiga con el FC Barcelona, y al mismo tiempo ir a la conquista de la Champions League.

“Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque aquella era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo” José Mourinho, DT del Real Madrid

José Mourinho llega motivado a dirigir al Real Madrid (@realmadrid)

¿Cuándo debuta oficialmente José Mourinho como DT del Real Madrid?

El Real Madrid de José Mourinho debutará este sábado 22 de agosto en LaLiga en la cancha del Espanyol.

El equipo que dirige Mourinho pospuso su partido de la Jornada 1 de LaLiga, así que se estrenará en la Fecha 2.