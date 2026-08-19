Armando “Hormiga” González dejará a Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, en un fichaje cerrado por 12 millones de dólares más variables.

El delantero, campeón de goleo en la Liga MX y mundialista con la Selección Mexicana en 2026, firmará un contrato por cinco temporadas con el club de El Pireo.

Aunque la cláusula de rescisión era de 15 millones, Chivas cedió para facilitar su salida, manteniendo el 20% de sus derechos económicos para una futura venta.

Chivas no recibirá los 15 millones de dólares que pedía

La cláusula de recisión de Hormiga González era de 15 millones de dólares, por lo que Chivas tuvo que ceder para darle la oportunidad de emigrar al delantero.

La operación por Hormiga González se cerró en un monto de 12 millones de dólares, que alcanzaría los 13 millones con variables fijas.

Con este fichaje, el Olympiacos adquiere el 80% de los derechos de Hormiga González, mientras que Chivas mantendrá el 20% restante de su ficha por una venta futura.

Hormiga González deja un hueco importante en la delantera de Chivas (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Duración del contrato de Hormiga González con Olympicos

A falta de hacerse el anuncio oficial por parte del Olympiacos de Grecia, Hormiga González se comprometerá con la escuadra de El Pireo por las próximas cinco temporadas.

Hormiga González deja a Chivas tras ser campeón de goleo de la Liga MX y luego de ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.