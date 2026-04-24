Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, reveló que niñas podrán ganar boletos del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey.

“Tenemos la Secretaría de Turismo para las que están concursando para ser ganadoras del boleto del Mundial, vamos a tener dos boletos más en el tema del sector turístico, son para el 23 y 24 de junio, uno es en Guadalajara y uno Monterrey” Josefina Rodríguez Zamora

De esta manera son 4 los boletos que estarán disponibles en el concurso llamado ‘Representa a México en la Inauguración del Mundial’:

2 CDMX - 11 de junio 2026

1 Guadalajara – 23 de junio

1 Monterrey - 24 de junio 2026

Rumbo al Mundial 2026 se anunció que serán 4 los boletos que podrán ganar niñas

Durante la conferencia mañanera, Josefina Rodríguez Zamora anunció que niñas podrán ganar boletos para el Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey.

“Entra en el concurso de las dominadas, así que todas las mujeres que están concursando hay dos boletos más disponibles” Josefina Rodríguez Zamora

De acuerdo con la información compartida por Josefina Rodríguez Zamora, estos son los partidos que podrían ver las niñas ganadoras de los boletos en Guadalajara y Monterrey:

Guadalajara - Colombia vs. RD Congo

Monterrey - Sudáfrica vs. Corea del Sur

Las ganadoras para estos dos boletos que dará la Secretaría de Turismo saldrán del concurso llamado ‘Representa a México en la Inauguración del Mundial’.

Por lo que al final serán cuatro niñas las ganadoras que podrán disfrutar de los partidos del Mundial 2026.

Esto es lo que se sabe sobre el concurso para ganar boletos para el Mundial 2026

Las ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, lanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum para la Copa Mundial de la FIFA 2026, serán seleccionadas tras el cierre de la convocatoria, el cuál finalizó el 10 de abril.

Para este concurso las participantes de entre 16 y 25 años debían enviar un video de sus habilidades haciendo dominadas.

Las ganadoras serán elegidas por un comité conformado por:

La árbitra Katia Itzel García

La futbolista Charlyn Corral

La periodista Gabriela Fernández

Claudia Sheinbaum destacó que todos los videos participantes serán difundidos en las redes sociales del programa Mundial Social, con el objetivo de reconocer a las jóvenes que participen en esta convocatoria.