Hoy 29 de mayo de 2026, se entregaron los boletos del Mundial 2026 en la conferencia del pueblo, lo que llevó a Claudia Sheinbaum a externar la emoción por todas las que participaron en el concurso para poder asistir a un partido en alguna sede de México.

Ante ello, la presidenta de México le propuso a Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), apoyar a todas las participantes por el esfuerzo que pusieron.

Claudia Sheinbaum apoyará a todas las participantes del concurso por los boletos del Mundial 2026

Tras haber culminado el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, que consistió en mandar videos haciendo dominadas en busca de un boleto para ir un partido con sede en el país, Claudia Sheinbaum celebró el entusiasmo de quienes participaron.

La presidenta de México externó la emoción que le generó “ver los videos de todas las jovencitas que participaron”, confirmando que el fútbol también es un deporte para mujeres.

Ante ello, Sheinbaum pidió en la conferencia del pueblo a Rommel Pacheco, tener contacto con todas las que participaron por los boletos del Mundial 2026, para que tengan apoyo en el deporte.

La mandataria habló de hacer equipos femeniles e incentivar que “sigan participando en torneos”, pues aplaudió y reconoció el esfuerzo que pusieron haciendo las dominadas en busca de ver alguno de los partidos en vivo y asistir a la inauguración del Mundial 2026.

“Decirles a todas las que participaron, Rommel [Pacheco] si te parece, que las contactemos para buscar hacer equipos y que sigan participando en torneos porque la verdad el esfuerzo es maravilloso”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Se espera que próximamente, Pacheco de los detalles del apoyo que las participantes por los boletos del Mundial 2026 tendrán por el gobierno de México a orden de Claudia Sheinbaum.