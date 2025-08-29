La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el boleto 001 para la inauguración del Mundial 2026, y dijo que podría regalarlo a una joven aficionada al futbol.

Hoy viernes 29 de agosto, al inicio de su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió haberse reunido con el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación​ (FIFA), Gianni Infantino, en el marco del Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA se llevó a cabo ayer jueves en Palacio Nacional, por lo que la mandataria federal destacó el hecho de que México albergará la inauguración el Mundial 2026 y será el primer país en el mundo en recibir tres Mundiales de futbol.

Claudia Sheinbaum le regalará el boleto 001 del Mundial 2026 a una aficionada al futbol que no tenga oportunidad de asistir al Estadio Azteca

Hoy 29 de agosto, Claudia Sheinbaum reveló que recibió el boleto 001 para el Mundial 2026 que se llevará en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, explicó que buscará regalarle dicha entrada a una joven aficionada del futbol que no cuente con recursos para asistir al Estadio Azteca.

En este sentido, la mandataria federal habló de su reunión con el presidente de la FIFA:

“Sí, me dio un boleto, 001. No sé, fíjense que estoy pensando en dárselo a una niña o joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio”. Claudia Sheinbaum

En Palacio Nacional, la presidenta de México recordó que la inauguración del Mundial 2026 está programada para el 11 de junio del próximo año, aunque de momento, no se ha establecido qué selecciones de futbol se enfrentarán en el primer partido.

Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 (Miguel Ponton / MEXSPORT)

Claudia Sheinbaum destaca que 6 billones de personas verán la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

También hoy 29 de agosto, Claudia Sheinbaum destacó el hecho de que 6 billones de personas verán la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, por lo que señaló este evento como un acontecimiento especial.

“La CDMX tiene el orgullo de por tercera vez recibir la inauguración de un Mundial. Entonces va a ser un momento muy importante para México. Vamos a estar en los ojos del mundo, y comosiempre el pueblo de México es generoso y alegre”. Claudia Sheinbaum

“Va a ser algo muy bonito para el país”, expresó la presidenta en Palacio Nacional, además de recordar que en la CDMX habrá instalación de pantallas para que el Mundial pueda ser visto de manera gratuita, como en ediciones anteriores de esta competencia.