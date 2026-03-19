Claudia Sheinbaum lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años para participar en una dinámica que les permitirá ganar el primer boleto para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Las interesadas en acudir a la inauguración del Mundial 2026 en México deberán registrar un video en el que demuestren sus habilidades con el balón y compartir su historia de amor al fútbol en la plataforma oficial: www.mundialsocial.gob.mx.

La fecha límite para ganar el Boleto 00001 para asistir a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 es el viernes 10 de abril de 2026.

El jurado estará integrado por destacadas figuras femeninas del arbitraje, el periodismo y el fútbol profesional.

¿Cómo participar por el boleto que regalará Claudia Sheinbaum para el Mundial 2026?

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum lanzó una dinámica para que jóvenes puedan ganar un boleto para la inauguración del Mundial 2026 en México, que se llevará a cabo en el Estadio Banorte.

Para participar en esta convocatoria, las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en el sitio oficial: www.mundialsocial.gob.mx

en el sitio oficial: www.mundialsocial.gob.mx Subir un video a YouTube mostrando sus mejores dominadas y agregar el enlace en el registro

mostrando sus mejores dominadas y agregar el enlace en el registro Escribir una historia sobre su amor por el fútbol y explicar qué significa este deporte en su vida

sobre su amor por el fútbol y explicar qué significa este deporte en su vida En caso de ser menor de edad, contar con el consentimiento de madre, padre o tutor

La selección de la ganadora estará a cargo de un jurado integrado por tres mujeres profesionales del fútbol, quienes evaluarán tanto las habilidades mostradas en el video como la historia compartida.

Claudia Sheinbaum invita a jóvenes mexicanas a ganar un boleto para el Mundial 2026. (captura)

¿Quién será el jurado que determinará a la ganadora del boleto para el Mundial 2026?

La ganadora del boleto para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte será elegida por un comité Seleccionador conformado por expertas: