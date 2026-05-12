La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la fecha en la que se darán a conocer las jóvenes ganadoras de los boletos para asistir al partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la CDMX.

Durante su conferencia, la Claudia Sheinbaum recordó que decidió no acudir al encuentro inaugural de la Copa del Mundo 2026 para ceder sus entradas a mujeres apasionadas por el futbol.

Además, Claudia Sheinbaum explicó que el proceso para ganar el boleto del Mundial 2026, forma parte de una iniciativa para impulsar la participación femenina en el deporte y reconocer el talento juvenil.

¿Cuándo revelarán a las ganadoras de los boletos del Mundial 2026?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, será el próximo 29 de mayo cuando se anuncien oficialmente a las dos ganadoras de los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026.

“El 29 de mayo vamos a tener el resultado del concurso.” Claudia sheinbaum

Las seleccionadas participaron en la dinámica “Representa a México en la inauguración del Mundial”, dirigida a mujeres y jóvenes de entre 16 y 25 años.

La convocatoria generó gran interés desde marzo pasado, cuando el Gobierno de México informó que las participantes debían enviar un video mostrando sus habilidades futbolísticas.

Ademñas de explicar por qué merecían asistir al evento deportivo más importante del planeta: el Mundial 2026.

El partido inaugural del Mundial 2026 se celebrará el 11 de junio en la Ciudad de México, convirtiendo al histórico estadio capitalino en el primero del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.