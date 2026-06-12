Isaac del Toro busca acercarse al podio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 7 es transmitida a las 7 horas por ESPN 3.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 7

Fecha: Sábado 13 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN 3

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro correrá a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN 3 transmite el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que Isaac del Toro busca el título de la carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 7

Fecha: Sábado 13 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN 3

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 está por decidirse y este sábado 13 de junio en la Etapa 7, Isaac del Toro va por el podio.

La Etapa 7 contempla seis puertos categorizados y final en alto. Desde La Bridoire hasta Grand Colombier, con 133.6 kilómetros.

A 22 km de meta se corona el Col de Richemond, pero lo interesante espera más adelante con el puerto fuera de categoría de Grand Colombier. Un día para escaladores de verdad.

Isaac del Toro aún busca el triunfo en EL Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 (ESPECIAL / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

El ciclista mexicano Isaac del Toro llegó en el lugar 20 en la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro se ubica en el lugar 10 de la clasificación general a 3 minutos con 22 segundos del líder.