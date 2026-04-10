La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, decidió regalar su boleto para el partido inaugural del Mundial 2026 a una niña, siguiendo el mismo gesto que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia conocida como mañanera del pueblo de este viernes 10 de abril de 2026, la presidenta reveló que Clara Brugada también fue invitada al partido inaugural entre México y Sudáfrica, pero optó por donar su entrada para que otra joven pueda asistir.

"Además, la Jefa de Gobierno, quien también tenía un boleto para la inauguración, decidió dar su boleto. Entonces van a ser dos las seleccionadas de todas estas chicas extraordinarias" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La decisión permitirá que una segunda participante del concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial” tenga la oportunidad de asistir al histórico encuentro.

Concurso para ganar boletos del Mundial 2026 cierra su convocatoria

El concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, organizado por el Gobierno de México, otorgará ahora dos boletos para el partido inaugural del Mundial 2026.

Inicialmente solo se entregaría el boleto número 00001, destinado a una joven de entre 16 y 25 años, pero con la donación de Clara Brugada se sumará una segunda entrada.

De esta forma, dos jóvenes serán seleccionadas para representar a México durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria estuvo abierta desde el 9 de marzo hasta el 10 de abril de 2026, periodo en el que se recibieron miles de videos de participantes que buscan obtener este reconocimiento.

Dos jóvenes representarán a México en el partido inaugural del Mundial 2026

Las dos ganadoras asistirán al partido inaugural del Mundial 2026, que se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Las participantes serán evaluadas por un comité conformado por:

la árbitra internacional Katia Itzel García

la futbolista profesional Charlyn Corral Ang

la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara

Ellas serán las encargadas de seleccionar a las jóvenes que representarán al país en este evento histórico del futbol mundial.

Cerca de mil videos competirán por los boletos del Mundial 2026

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que al cierre de la convocatoria se recibieron miles de videos de jóvenes demostrando sus habilidades con el balón.

Tras una primera revisión, alrededor de mil videos pasarán a la etapa de evaluación final, en la que el comité elegirá a las dos ganadoras.

Hasta el momento no se ha anunciado la fecha oficial en que se darán a conocer los resultados, pero todos los materiales enviados serán revisados para seleccionar a las representantes que asistirán al partido inaugural del Mundial 2026.