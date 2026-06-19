Para nadie es secreto que la gran ausencia e incógnita del Mundial 2026 es la presencia de Neymar, pues no ha jugado ni un minuto, cosa que aprovechó Luiz Inácio Lula da Silva para hacer una broma.

Pues el presidente de Brasil, decidió hacer un chiste sobre la participación de Neymar en el Mundial 2026; esto cuando Luiz Inácio Lula da Silva estaba hablando con un niño.

Neymar no jugará ante Haití y su debut con Brasil en el Mundial 2026 tendrá que esperar (@Neymar Jr)

Lula se burla de Neymar en el Mundial 2026

Todo sucedió durante un evento en Belo Horizonte, donde Lula anunció inversiones en oncología para el Sistema Único de Salud (SUS), donde fue cuestionado por un niño acerca de Neymar.

Tras mencionar que las mujeres pueden jugar igual o mejor futbol que los hombres, citando a la brasileña Marta; un niño le mencionó a Neymar, atacante de la selección de Brasil.

Lula no ocultó lo divertido de la mención al hacer una broma, señalando que Neymar es el primer jugador “home office” de un Mundial, pues no ha jugado ni un minuto a pesar de que sería titular.

El presidente de Brasil señaló que vio esa broma en internet y no dudó en hacer referencia a la misma durante el evento.

También aprovechó para señalar que tal vez en el futuro, gracias a la inteligencia artificial, se pueda armar un combinado con 11 “Pelés”.

Lula da Silva (Eraldo Peres / AP Photo/Eraldo Peres)

Neymar no ha jugado en el Mundial 2026 a pesar de estar convocado

La broma de Lula a Neymar no es gratuita, pues el jugador no ha debutado en el Mundial 2026 a pesar de ser parte del combinado brasileño, y un titular indiscutido.

El problema es que Neymar llegó lesionado al Mundial 2026 y sin fecha de recuperación; de hecho muchos cuestionaron que fuera llamado por el DT Carlo Ancelotti.

Al parecer el cuerpo técnico de brasil esperaba que Neymar se recuperara durante el desarrollo de la competencia y aportara al equipo en la fases posteriores a la de grupos.

Sin embargo, los médicos siguen descartando a Neymar para que regrese a la actividad en el futuro inmediato.