El público es quien decidirá a los próximos ganadores de los Premios Juventud 2026 con la ayuda de sus votos.

El periodo para votar en Premios Juventud 2026 inicia el 28 de julio y termina el 20 de agosto. Y sí, es posible participar en esta dinámica desde México.

¿Cómo votar en los Premios Juventud 2026? Paso a paso

Cabe destacar que para votar en Premios Juventud 2026 debes ser mayor de edad. De cumplir con este requisito inicial, ya solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.premiosjuventud.com/vota

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Nominados Premios Juventud 2025 ( SDPNoticias / Eduardo Díaz)

Una vez dentro de la página notarás que las 50 categorías de los premios estarán organizadas en tres grupos: Categoría Musical, Categoría TV&Streaming y Categoría Digital/Social.

¿Cuándo se dan a conocer a los ganadores de los Premios Juventud 2026?

La lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2026 se dará a conocer durante la ceremonia de premiación el próximo jueves 3 de septiembre.

El evento se llevará a cabo desde Marbella, España. En esta edición, un total de 338 artistas son los que contienden en las diferentes categorías.

Premios Juventud 2026 se transmitirán en vivo hasta México a través de televisión, internet y sistemas de streaming: