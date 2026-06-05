Brasil debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a Marruecos, y Carlo Ancelotti confía en que Neymar pueda reincorporarse a los entrenamientos la próxima semana.

“Creo que está bastante claro. Está haciendo un gran trabajo con su entrenamiento individual. Le harán una resonancia magnética y, si todo está bien, podrá entrenar con el grupo la próxima semana”, Carlo Ancelotti, DT Brasil

Neymar, delantero de 34 años de edad, se someterá a una resonancia magnética el 8 de junio para evaluar su recuperación de una lesión de grado dos.

Aunque se perdió el último amistoso ante Egipto, su participación en el Mundial 2026 con Brasil no está en riesgo.

La FIFA permite reemplazos hasta un día antes del debut oficial.

Neymar se quedó fuera del último partido de preparación para el Mundial 2026

Neymar no acompañó a la selección de Brasil para enfrentar a Egipto en el último partido de preparación para el Mundial 2026, este sábado ante Egpito.

El cuerpo médico de Brasil informó hace unos días que Neymar podría estar fuera entre dos y tres semanas, poniendo en duda que esté en el debut del 13 de junio.

La recuperación de Neymar parece haberse adelantado, pero todo se definirá la próxima semana, aunque su participación en el Mundial 2026 no está en riesgo.

Cabe aclarar que, las reglas de la FIFA permiten reemplazar a un jugador lesionado hasta un día antes del primer partido de una selección en el Mundial 2026.

Neymar busca jugar su cuarto mundial (Marcio Machado / Marcio Machado)

Neymar y su polémica convocatoria para el Mundial 2026 con Brasil

Neymar fue convocado en la lista de 26 jugadores anunciada por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, el cual será su cuarto torneo de este tipo.

Con 79 goles con Brasil, Neymar ha sufrido para recuperar su mejor forma desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023.

Con Ancelotti, Neymar no había sido convocado cumpliendo un año sin estar con la Selección de Brasil, pues el italiano se hizo cargo el combinado en mayo de 2025.

Neymar ha disputado ocho partidos con su club Santos este año y suma cuatro goles y dos asistencias.