El nombre de la taekwondoín Seo Hyun Cecilia Lee Kimes se volvió viral tras sufrir discriminación durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Esto luego de que una página deportiva de Guatemala cuestionó su nacionalidad debido a su ascendencia asiática, lo que generó un fuerte rechazo en redes sociales y medios de comunicación.

Ante la presión pública, la plataforma responsable ofreció una disculpa oficial, admitiendo su falta de investigación sobre los antecedentes de la competidora.

¿Quién es Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es una destacada taekwondoín mexicana, especialista en la modalidad de poomsae.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México (@leececy / Instagram )

Nacó en Monterrey, Nuevo León, es hija de padres de origen surcoreano, pero es mexicana por nacimiento y ha representado a México con orgullo y disciplina durante toda su trayectoria deportiva.

A lo largo de su carrera profesional, ha consolidado su posición como una de las figuras más importantes del taekwondo en el continente.

¿Cuántos años tiene Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes nació el 29 de octubre de 2004, por lo que actualmente tiene 21 años de edad.

¿Quién es el esposo de Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes no está casada.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México (@leececy / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes no tiene hijos.

¿Qué estudió Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es alumna del Tecnológico de Monterrey.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México (@leececy / Instagram )

¿En qué ha trabajado Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, deportista de México?

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes se ha consolidado en el taekwondo, específicamente en la modalidad de poomsae, donde es una de las máximas referentes de México.

Comenzó su crecimiento deportivo desde temprana edad hasta integrarse a la selección nacional:

Juegos Panamericanos Santiago 2023: Obtuvo la medalla de oro en la prueba de parejas mixtas junto a William Arroyo y la medalla de bronce en la categoría individual femenina.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Conquistó la medalla de oro en parejas mixtas, nuevamente haciendo equipo con William Arroyo. En la modalidad individual femenil, se adjudicó la medalla de plata con una puntuación de 8.390, tras una estrecha competencia contra la guatemalteca Alejandra Higueros.

Los registros indican su participación en campeonatos mundiales desde al menos 2021 y la obtención de una medalla de bronce en una competencia en Perú.

Su carrera ha estado marcada por una disciplina constante y un fuerte compromiso con la representación de México, país que ha defendido en todas sus competencias internacionales.

Recientemente, su trayectoria tomó relevancia mediática no solo por sus éxitos, sino por su firme defensa de su identidad mexicana ante comentarios discriminatorios que cuestionaron su nacionalidad debido a su ascendencia surcoreana.

Esto luego de que una página informativa guatemalteca llamada @liganacional_gt realizó ataques racistas y discriminatorios en su contra.

Dicho medio puso en duda su nacionalidad y demeritó su logro deportivo basándose únicamente en sus rasgos físicos y ascendencia, refiriéndose a ella como “coreana” tras haber perdido la final individual ante la guatemalteca Alejandra Higueros.

Ante estos hechos, la atleta defendió firmemente su identidad, declarando que “la nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos”.

Asimismo, el Comité Olímpico Mexicano (COM) emitió un comunicado oficial respaldándola categóricamente, afirmando que su identidad está definida por su compromiso con México y no por su apellido o rasgos físicos.

Finalmente, la página guatemalteca ofreció una disculpa pública reconociendo que Cecilia es “tan mexicana como el Águila Real”.