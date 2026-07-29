Neymar anunció que los partidos disputados con Brasil en el Mundial 2026 fueron los últimos de su carrera con la “verdeamarela”.

El delantero de 34 años de edad aseguró que entregó su sangre por la camiseta amarilla y que se retira satisfecho de haber hecho historia con la Selección de Brasil.

Con este anuncio, el futbolista pone fin a una etapa marcada por goles, títulos y polémicas, dejando un vacío en el equipo nacional dirigido por Carlo Ancelotti, quien ahora deberá enfrentar nuevos retos sin su máxima figura.

Neymar se retira; no jugará más con la Selección de Brasil

El juego de Neymar en el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, fue el último que se verá del futbolista para su país, pues ya anunció que no volverá a la jugada.

Tras el partido de Santos vs Universidad Central de Venezuela que se jugó el 28 de julio de 2026, Neymar fue cuestionado sobre la Selección de Brasil.

Sin embargo, el cuestionamiento dio pie a que el jugador del 10 compartiera que no jugaría más con Brasil, tal como lo anunció tras la eliminación de la selección en octavos de final del Mundial 2026.

A su perspectiva, hizo historia al haber sido enlistado para la Selección de Brasil, además de haber entregado sangre a la “camiseta amarilla” de su equipo natal.

“Mi momento con la selección [de Brasil] ha terminado, Hice historia allí, soy muy feliz, viví muchas cosas allí, di mi sangre, mi vida. Siempre defendí y luché por la camiseta amarilla”. Neymar, futbolista.

Sin embargo, un comentario final de Neymar dejó claro que él es quien ya no quiere seguir en la Selección de Brasil, diciendo “creo que ya no quiero más”.

Neymar hizo historia en la Selección de Brasil

El nacido en Mogi das Cruzes, Brasil, fue convocado por primera vez para la Selección de Brasil en 2010, convirtiéndose en el mayor goleador en la historia del equipo.

Si se toma en cuenta que Neymar jugó su último partido con la Selección de Brasil en el Mundial 2026, en total anotó 80 goles con el equipo durante diversidad de torneos, siendo el último en el partido contra Noruega en octavos de final.

Con esta cifra, Neymar se colocó por encima de figuras emblemáticas como Pelé (77 goles), y Ronaldo (62 goles).