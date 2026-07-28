Se confirmó que Silvana Estrada tendrá segunda fecha de concierto en el Auditorio Nacional. Acá precios de boletos, fecha y preventa.
Silvana Estrada no quiere que nadie de sus fans quede fuera, por lo que tendrá un show más del cierre de su gira “Vendrán Suaves Lluvias”.
Precio de boletos para la segunda fecha Silvana Estrada en el Auditorio Nacional
De momento, no se han revelado los precios de boletos para la segunda fecha de concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional.
No obstante, se espera que las tarifas del primer show en vivo se mantengan.
- Preferente: 1, 990 pesos
- Luneta: 1, 695 pesos
- Balcón: 1,405 pesos
- Primer piso: 1,110 pesos
- Segundo piso: 820 pesos
Fecha del segundo concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional
Silvana Estrada hará vibrar el Auditorio Nacional con un segundo concierto en esta fecha y horario:
- Fecha de concierto: domingo 13 de diciembre
- Horario: 7:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 9:00 de la noche
Preventa de boletos para segundo concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional
Para quienes busquen boletos para el segundo concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional, la preventa será mediante Eticket.
- Preventa exclusiva para fans: jueves 30 de julio a las 9:00 de la mañana
- Preventa Banamex: viernes 31 de julio a las 11:00 de la mañana
- Venta general: sábado 1 de agosto a las 11:00 de la mañana
Las personas que quieran acceder a la preventa a fans deberán registrarse consultar el link en la bio de Instagram de Silvana Estrada (@silvanaestradab).