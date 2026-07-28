Se confirmó que Silvana Estrada tendrá segunda fecha de concierto en el Auditorio Nacional. Acá precios de boletos, fecha y preventa.

Silvana Estrada no quiere que nadie de sus fans quede fuera, por lo que tendrá un show más del cierre de su gira “Vendrán Suaves Lluvias”.

Precio de boletos para la segunda fecha Silvana Estrada en el Auditorio Nacional

De momento, no se han revelado los precios de boletos para la segunda fecha de concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional.

No obstante, se espera que las tarifas del primer show en vivo se mantengan.

Preferente: 1, 990 pesos

Luneta: 1, 695 pesos

Balcón: 1,405 pesos

Primer piso: 1,110 pesos

Segundo piso: 820 pesos

Silvana Estrada (Instagram | Silvana Estrada)

Fecha del segundo concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional

Silvana Estrada hará vibrar el Auditorio Nacional con un segundo concierto en esta fecha y horario:

Fecha de concierto: domingo 13 de diciembre

Horario: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

Silvana Estrada (Instagram | Silvana Estrada)

Preventa de boletos para segundo concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional

Para quienes busquen boletos para el segundo concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional, la preventa será mediante Eticket.

Preventa exclusiva para fans: jueves 30 de julio a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: viernes 31 de julio a las 11:00 de la mañana

Venta general: sábado 1 de agosto a las 11:00 de la mañana

Las personas que quieran acceder a la preventa a fans deberán registrarse consultar el link en la bio de Instagram de Silvana Estrada (@silvanaestradab).